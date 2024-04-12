Куренков прибыл в Алтайский край для оценки ситуации с паводком

Фото: МЧС России / ТАСС

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Что сейчас происходит в регионе?

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы оценить обстановку с паводком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства проконтролирует ход работ по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи населению, принимаемые меры социальной поддержки и осуществление выплат пострадавшим», — говорится в официальном Telegram-канале министерства.

В Алтайском крае подтопленными остаются пять районов — еще накануне их было в два раза больше. Похожая ситуация и в Самарской и Брянской областях.

Там уже начались аварийно-восстановительные работы. Жителям помогают расчищать участки, а также активно доставляют тепловые пушки.

Ранее 5-tv.ru писал, что помогают с эвакуацией в Оренбургской области и военнослужащие из местной ракетной дивизии. Всего задействовано около сотни человек.

Они уже несколько дней ездят в труднодоступные районы — оттуда на лодках и армейских грузовиках вывозят пострадавших. Также с помощью тяжелой техники они помогают устранять последствия наводнения там, где вода уже отступает.