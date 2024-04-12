Гуцул сообщила, что карты «Мир» начнут выдавать в Гагаузии с 1 мая
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Они, в частности, будут доступны для 20 тысяч пенсионеров.
В Гагаузской автономии Молдавии планируют начать выдавать жителям региона российские банковские карты «Мир» с 1 мая. Об этом сообщила глава региона Евгения Гуцул в эфире телеканала GRT.
«Это все реально. Это все будет работать, и с 1 мая мы планируем уже выдавать эти карты нашим пенсионерам, то есть банковские карты „Мир“», — заявила она.
Благодаря договоренностям, достигнутым Гуцул во время визита в Россию, карты российской платежной системы будут доступны для 20 тысяч пенсионеров и пяти тысяч работников бюджетной сферы автономного образования.
Им будет предоставлена надбавка в размере двух тысяч леев (6360 рублей), которую нынешние власти Молдавии заблокировали.
«У нас также много гагаузов, которые проживают на территории Российской Федерации. И они также смогут обналичить эти деньги на территории РФ», — добавила глава региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева по возвращении из России.