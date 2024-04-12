Семья оленеводов с Ямала подарила Путину редкую белую важенку

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Глава государства направил им ответный презент.

Многодетная семья оленеводов Пяк, проживающая на Ямале, подарила президенту России Владимиру Путину белую важенку — оленихе чуть меньше двух лет.

Енкся Пяк рассказал, что белый окрас — редкость для данной породы. В скором времени олениха отправится в столицу.

В ответ глава государства подарил семье чайный сервиз и квадроцикл. Путин 12 апреля уже поздравил Пяков по случаю золотой свадьбы, как это сделал и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Глава региона преподнес им в качестве презента снегоход. Семья Пяков — потомственные оленеводы, которые живут в тундре на Ямале.

Енкся и Зоя были участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. В 2023-м в рамках церемонии открытия Года семьи они рассказали российскому лидеру о том, что 12 апреля 2024-го будут праздновать 50-летие совместной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили многодетную семью с Ямала с золотой свадьбой.