«Мама, ты мне обещала»: Эдвард Бил расплакался на приеме у психолога

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Пранкер раскрылся зрителям с новой стороны.

Скандальный блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль) неожиданно для всех открылся с новой стороны. Недавно он поучаствовал в шоу, во время которого поговорил с психологом и рассказал ему о своем тяжелом детстве и проблемах с пьющей матерью.

Блогер, наделавший шума в СМИ после серьезного ДТП, лишь недавно вышел из тюрьмы и всеми силами старается обелить свою репутацию. Перед недовольными пользователями сети, которые еще помнят старые выходки молодого человека, он старается предстать в более искреннем виде.

«Ты мне обещала, что все будет нормально и мы… Не могу… Нет…», — не сдерживает слез Эдуард, обращаясь к покойной матери.

Как признавался сам пранкер, мать родила его от человека, которого он видел всего раз в жизни, а другие мужчины жестоко избивали ее. Свою жизнь она закончила в изоляторе временного содержания, не пережив побои одного из сожителей.

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