Без побочных эффектов. Какая соль снизит давление и уменьшит риски инсульта

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Что удалось выяснить в ходе недавнего исследования?

Врач-кардиолог Людмила Саламатина рассказала об особой пользе калиевой соли для людей, которые страдают гипертонией. Об этом пишет Газета.ру.

Профессор говорит, что причинами гипертонии часто выступают избыток натрия в организме и недостаток калия. При ограничении первого в диете можно эффективно снять давление, даже по сравнению со специализированными препаратами, в случае второго есть необычное решение в виде соли, обогащенной калием.

«Так, по результатам крупнейшего исследования заменителей соли, обогащенных калием — Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS), установлено, что вместе со снижением давления падает риск инсульта и преждевременного летального исхода», — утверждает врач.

Более того, эта соль не обладает побочными эффектами, а также не вызывает опасного превышения калия в организме, считает специалист. Однако наиболее сбалансированным решением, настаивает доктор медицинских наук, считается именно здоровая диета без замены поваренной на калиевую соль.

Тем более, что ограничение поваренной соли во время еды — лишь один из многих способов влияния на гипертонию, но точно не единственный. Для профилактики гипертонии Саламантина советует диету DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетический подход к предотвращению гипертонии).

Что немаловажно — она также позволит снизить уровень холестерина и сработает в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как для человека опасна гипертония.