«Нелинейный танец»: в Швейцарии заговорили об участии России в саммите по Украине

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Мирная конференция должна пройти в июне 2024 года.

Швейцария в ближайшие дни решит, приглашать ли Россию на июньский саммит по Украине. Об этом на пресс-конференции в Базеле заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис.

По его словам, Берн будет принимать решение, опираясь на заявления Москвы касательно будущей конференции.

«Тот факт, что вчера президент России Путин впервые упомянул о мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, является хорошим знаком. Ранее российские официальные лица, в том числе посол России в Швейцарии, заявляли, что Россия в этом не заинтересована. Итак, мы находимся в форме нелинейного „танца“ по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Саммит по Украине в Швейцарии

Швейцария намерена провести международный саммит по украинскому вопросу в июне 2024 года. Ожидается, что на встречу приедут представители более 80 стран, но точное число участников пока неизвестно. При этом Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите.

На саммите планируется обсудить «формулу мира», представленную Зеленским и содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к России неприемлемыми.

Президент России Владимир Путин, говоря о грядущей конференции, назвал ее паноптикумом.

«Поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают и говорят, что мы отказываемся», — сказал глава государства в Кремле на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине.