В Донецке пропал американский военкор и доброволец Рассел Бентли

Фото: Instagram* / bentleyrussell

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Последний раз мужчину видели 8 апреля.

Доброволец Вооруженных сил России и американский военкор Рассел Бентли пропал в Донецке в Петровском районе после обстрела ВСУ. Об этом 12 апреля сообщило МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

По предварительным данным ведомства, Бентли вместе с супругой приехал 8 апреля в Донецк для переоформления документов. В этот же день 64-летний мужчина ушел в неизвестном направлении и больше не вернулся.

Уточняется, что мужчина был одет в черную футболку, штаны и ботинки камуфляжной расцветки. При нем была сумка зеленого цвета. На плече имеется татуировка в виде стрелы. Рост мужчины составляет 185 сантиметров, волосы седые и короткие, глаза серого цвета.

Рассел Бентли приехал в Донбасс в 2014 году из США, вступил в ряды ополчения и взял себе позывной «Техас». Мужчина получил гражданство России.

По факту исчезновения военкора возбуждено уголовное дело, в настоящее время допрашиваются возможные свидетели.

Ранее 5-tv.ru брал интервью у Рассела Бентли.

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