Бизнес-коуч Портнягин задержан в Ростове-на-Дону

Фото: Instagram* / portnyagin

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При этом ранее сообщалось, что он полностью возместил ущерб по делу о неуплате налогов.

Блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин задержан правоохранителями в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, причиной задержания могло стать уголовное дело о налоговых преступлениях. Ожидается, что Портнягина в ближайшее время доставят в Москву на допрос.

Накануне, 11 апреля, в принадлежащих Портнягину помещениях Club 500 и банного комплекса Siberia проводились обыски и следственные мероприятия. По данным источника, это было связано с делом по неуплате налогов, долг блогера составлял более 124 миллионов рублей. Следователи уточнили, что это сумма за период с 2018 по 2020 год.

Позднее сообщалось, что ущерб по делу Портнягина был возмещен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в отмывании денег и мошенничестве, разрешили позвонить своим детям.

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