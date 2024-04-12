Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

За 11 лет брака пара прошла через многое. Но, пожалуй, самое серьезное испытание пережили, когда стали фигурантами сразу нескольких уголовных дел.

У скандально известной четы блогеров Чекалиных, вся жизнь которых была напоказ, пожалуй, впервые нашлась история, которую они не хотят предавать публичной огласке. Пара попросила суд в закрытом режиме рассмотреть иск о разводе.

Подписчики гадают, что это — очередной хайп или реальная драма — и считают уже, кому и сколько достанется и совместно нажитого. Корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов разбирался в ситуации.

Вот так сейчас себя позиционирует Валерия Чекалина. Богатая, успешная и в роликах — одна.

Точку в своих отношениях супруги Артем и Валерия Чекалины ставят в суде. Своим подписчикам скандально известные блогеры-миллионники сообщили о грядущем разводе в соцсетях. Записывая обращение, Валерия Чекалина не смогла справиться с эмоциями и разрыдалась на камеру.

«Мне надо было самой сначала справиться со всеми этими эмоциями, сложными ситуациями и переменами в жизни. Просто спасибо, что вы были рядом», — заявила Лерчек на видео.

Ее супруг Артем более многословен. Обращение к своей аудитории он записал, сидя в кальянной, без слез и даже с небольшой ухмылкой на лице.

«Мы на самом деле разводимся. К сожалению, так в жизни бывает. Это была просто огромная, безумная, самая чистая, яркая любовь. Надеюсь, в жизни мне еще повезет», — заявил Артем.

Артем и Валерия Чекалины поженились в 2012 году. Спустя четыре года у пары родились двойняшки — Алиса и Богдан, а в 2022-м — сын Лев.

За 11 лет брака пара прошла через многое. Но, пожалуй, самое серьезное испытание пережили, когда стали фигурантами сразу нескольких уголовных дел. По данным следствия, в 2021 году Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США.

«К сожалению, не могу комментировать данную ситуацию, нахожусь под подпиской о неразглашении. То, что вы сегодня прочитали на официальном источнике, то же самое я сегодня узнала, ровно в те же минуты», — сказала тогда Лерчек.

А за пару недель до этого блогеров обвинили в неуплате налогов почти на 300 миллионов рублей. Своих миллиардных доходов звездная парочка никогда не скрывала, жили по-королевски.

У супругов много объектов недвижимости: квартира в жилом комплексе бизнес-класса на юге столицы, еще одна в центре Москвы, частный дом, больше похожий на замок, в коттеджном поселке Ильинка на Новой Риге, куда как раз после появления новости о неуплате налогов пришли силовики.

Помимо недвижимости, пара коллекционировала дорогие машины, среди которых «Ламборгини» и «Гелендвагены» стоимостью по 20 миллионов каждая. Дорогие украшения и сумки известных брендов. О своих доходах парочка рассказывала подписчикам.

На свой день рождения Лерчек пригласила выступить Филиппа Киркорова. Хотя начинала Валерия Чекалина как обычный блогер — рассказывала девушкам про фитнес и здоровье.

Когда набрала десять миллионов подписчиков, запустила свой бренд еды и косметики. Но самые большие дивиденды ей приносили фитнес-марафоны, за участие в которых подписчицы выкладывали иногда по полмиллиона рублей.

На себе девушка не экономила — но, как выяснилось, экономила на налогах. Использовала упрощенную систему налогообложения.

По обычной предприниматели с таким большим доходом платят в казну 20% от прибыли, по упрощенной — всего лишь шесть, но при одном условии — оборот фирмы не должен превышать 150 миллионов рублей в год.

Поэтому Чекалина вместе с мужем свою большую бизнес-империю разделила на несколько маленьких ИП, через которые и проходили деньги от подписчиц, желающих похудеть на фитнес-марафонах.

На время расследования паре было запрещено пользоваться интернетом. По сути, их отрезали от главного источника дохода — подписчиков. Но вскоре все долги перед государствам Чекалины возместили.

Уголовные дела вскоре были закрыты, а спустя некоторое время парочка неожиданно объявила о разводе. О причинах расставания не рассказывают. Именно поэтому некоторые подписчики решили, что все это фикция.

«В первую очередь эту семью как раз и обвинили в том, что они пытались уйти от налогов через дробление бизнеса. Я подозреваю, что они и дальше будут этим заниматься. И в этом случае им, конечно, надо разделить семейные риски, поэтому идут на развод», — пояснил юрист Александр Толмачев.

Специалисты в области психологии внимательно изучили поведение супругов во время их последнего обращения и не исключают, что видимые элементы горя — слезы и переживания — не что иное как актерское мастерство.

«Особенностью публичной жизни и жизни блогеров является отредактированная жизнь. В данном случае, безусловно, часть эмоций может быть искренней, потому что аудитория это считывает, но мы не можем исключить того, что некоторые ходы, постановка кадров, эмоции, интонации могут быть в том числе и постановочными», — объяснила психолог Ева Ефремова.

Вероятно, после развода за предпринимательской деятельностью Чекалиных правоохранители будут следить все так же внимательно.