«Современное прочтение»: Рузиль Минекаев сыграет в новой экранизации «Буратино»

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Режиссером проекта станет Игорь Волошин, а сценаристом — Андрей Золотарев.

Молодой актер Рузиль Минекаев сыграет Арлекина в новой версии «Буратино». Об этом рассказал продюсер Михаил Врубель, пишет «БИЗНЕС Online».

Режиссером проекта станет Игорь Волошин, а сценаристом — Андрей Золотарев. Врубель отметил, что у команды «замечательная четверка артистов театра Карабаса-Барабаса».

Помимо Минекаева, в фильме также снимутся Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн и Анастасия Талызина. От начала до конца киноленты главные герои будут в легком гриме — так создателям удастся «не выйти» из жанра сказки.

«Мы подчеркиваем в подобном реализм истории и некое новое, очень оригинальное и современное прочтение», — делится режиссер.

Однако Волошин отметил, что в новой версии истории первостепенные персонажи не будут куклами. Роль самого Буратино в одноименном фильме исполнит актриса Вита Корниенко.

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