«Я видела такое впервые»: подруга Кунгурова обратила внимание на одну деталь во время похорон певца

Подруга Кунгурова заявила, что на лице артиста во время похорон была улыбка

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Знаменитый артист ушел из жизни в возрасте 40 лет.

Во время церемонии прощания с Евгением Кунгуровым его близкая подруга, поэтесса Татьяна Магурова заметила теплую улыбку на лице оперного певца. Об этом пишет Woman.ru.

На Троекуровском кладбище прозвучало немало соболезнований со стороны родных и близких покойного. Именно тогда поэтесса с удивлением заметила, что лицо ушедшей из жизни звезды украшала спокойная улыбка.

«Я видела такое впервые. Было чувство, что ему очень легко. Ушла боль… и мучения», — отмечает Магурова.

На закрытой церемонии прощания были и другие звезды. Например, певицы Диана Гурцкая и Зара, актриса Екатерина Гусева, а также многие другие. О смерти оперного певца Евгения Кунгурова общественность узнала 8 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что одна из возможных причин самоубийства Кунгурова, вероятно, могла быть связана с депрессивным расстройством.