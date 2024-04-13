На Урале готовят команду роботов-строителей для освоения Луны

Фото: www.globallookpress.com / Luis Barron

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Естественный спутник Земли не перестает притягивать внимание человечества.

Специалисты научно-производственного объединения «Андроидная техника» готовят для отправки на Луну роботов-строителей. Планируется, что у техники будут колеса, а не ноги, с помощью которых они будут передвигаться. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Александр Пермяков изданию URA.RU.

«Максимальное распространение получит универсальное устройство, которое как человек выполняет универсальные операции», — отметил Пермяков.

Ученый из Российской академии наук (РАН) Лев Зеленый разъяснил, что в начальной фазе освоения Луны будут отправлены псевдоантропоморфные роботы-строители. Их целью будет изготовление кирпичей из лунного грунта. Также ректор Магнитогорского государственного университета имени Г. И. Носова добавил, что вскоре на естественном спутнике Земли будет возможно создать станции для безопасного на нем нахождения людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия вместе с Китаем построит станцию на спутнике.