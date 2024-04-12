Принц Уильям с наследником вышли в свет после новостей о раке Кейт Миддлтон

Фото: Reuters / OLI SCARFF

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Королевские особы посетили первый матч четвертьфинала Лиги Европы.

Принц Уильям совместно со старшим сыном, принцем Джорджем, посетили первый матч четвертьфинала Лиги Европы УЕФА между французским клубом «Лилль» и английским «Астон Вилла».

Это было первое появление принца с наследником на публике после выхода видеообращения Кейт Миддлтон, в котором она рассказала о заболевании.

Их заметили на местах VIP-трибуны, отмеченной эмблемой клуба «Астон Вилла». Принц Уильям с сыном продемонстрировали парные образы: темно-синие брюки и голубые рубашки под синими пуловерами. На Джордже также был замечен аксессуар — сине-бордовый шарф «Астон Вилла».

Королевская семья внимательно следила за игрой и аплодировала, когда их команда забивала. Их присутствие на матче стало заметным событием, особенно на фоне объявления Кейт Миддлтон о борьбе с раком.

На данный момент принцесса Уэльская проходит химиотерапию. До этого, в январе, Кейт перенесла операцию на брюшной полости, после чего надолго пропала из публичного пространства.

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