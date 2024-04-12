Посла Франции вызвали в МИД России из-за заявлений министра Сежурне

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Российская сторона отметила, что такие высказывания подрывают возможность диалога между двумя странами.

Недавние заявления главы МИД Франции Стефана Сежурне о диалоге с Россией стали причиной вызова французского посла Пьера Леви в ведомство в Москве. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что недавно Сежурне допустил заявления, в которых указал на якобы лживость слов российских официальных лиц.

«В связи с недавними высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что России расценивает такие заявления как сознательное и продуманное действие, направленное на подрыв любых возможностей выстраивания диалога между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве.