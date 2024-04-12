Переживший покушение Чибис выписался из больницы: «Наконец-то я дома»

Фото: Telegram / Губернатор Чибис/ andrey_chibis

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При этом он губернатор продолжит находиться под наблюдением врачей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший покушение, сообщил, что выписался из больницы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию с супругой.

«Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников», — сообщил Чибис.

Глава российского региона отметил, что постепенно идет на поправку, «обошлось без осложнений». Чибис отдельно выразил благодарность всем врачам, кто занимался его лечением.

«Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам. И, конечно, спасибо за вашу поддержку. Надеюсь, что уже до скорой встречи!» — заключил он.

Нападение произошло после встречи Чибиса с местными жителями в Апатитах вечером 4 апреля. По предварительным данным, преступником является 42-летний житель города. Он арестован на два месяца.

На допросе мужчина признался, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы. Ранее обвиняемый уже был судим за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.