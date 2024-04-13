«И по тапкам»: Васильева рассказала о провальном свидании со «старым пнем с пузом»

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мужчина пришел на встречу с фотографиями своей бывшей жены.

Народная артистка России Татьяна Васильева призналась во время недавнего интервью, что сбежала со своего последнего свидания. Она не выдержала рассказов визави о жене и детях.

«Я была на свидании не так давно. Познакомила нас кассирша из гастронома. Она сказала, что один богатый, серьезный человек очень хотел со мной познакомиться. Я нарядилась, пришла вся такая воздушная. Увидела его и сразу поняла, что надо уходить. Некрасивый, старый пень с пузом… а как же без него. Пришел с фотографиями бывшей жены и начал плакать, что у него там куча детей. Рассказы-рассказы об этом, я чуть с ума не сошла. Потом говорю: „Я сейчас вернусь“ — и по тапкам», — вспоминает знаменитость.

Артистка отметила, что ей встречаются инфантильные мужчины на протяжении всей жизни. Последние серьезные отношения были у актрисы десять лет назад — и даже они не привели ни к чему хорошему.

Васильева утверждает, что ей хорошо наедине с собой, а свою любовь она отдает детям и внукам. Знаменитость была замужем за актером Анатолием Васильевым.

Она не раз признавалась, что очень любила супруга и буквально носила его на руках. В 1978 году у них родился сын Филипп, но в 1983-м они развелись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жизнь Васильевой превратилась в череду скандалов.