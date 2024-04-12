Жена Дмитрия Тарасова рассказала о проблемах после родов

Модель Костенко призналась, что ее новорожденный сын не может набрать вес

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Анастасия Костенко переживает из-за здоровья сына.

Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко рассказала в личном блоге, что после рождения сына Ярослава паре пришлось пройти через трудные времена. По ее словам, малыш плохо набирает вес.

Обычно модель делится с поклонниками позитивными событиями, но в этот раз она откровенно рассказала о пройденных трудностях с новорожденным малышом.

«Вернувшись с малышом из госпиталя, столкнулась с реакцией организма на стресс и пропуск трех кормлений. Сыночек плакал у меня на груди, и я вместе с ним… И нет, это были не колики. Ярослав активно набирал в росте, но вес шел по нижней границе. Скажу так, я никогда не взвешивала детей, только у педиатра, но тут взвесила, так как впервые у меня ребенок без щек с худенькими ножками и щечками», — рассказала модель.

Анастасия Костенко призналась, что самостоятельно ознакомилась с многими статьями по грудному вскармливанию. По ее словам, причину проблемы уже нашли и вылечили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Дмитрия Тарасова попала в больницу вместе с ребенком.

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