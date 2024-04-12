VK проведет День космонавтики вместе с пользователями

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Взрослых и подростков ждут квесты, конкурсы, лекции, виртуальные подарки и встречи с блогерами.

Пользователи ВКонтакте могут принять участие в конкурсе «Вызовы гравитации» и побороться за главный приз — полет в невесомости на уникальном самолете Ил-76 МДК. Для участия достаточно зайти в сообщество ВКонтакте «ВНауке», оставить комментарий «Поехали» под постом и выполнить несколько заданий чат-бота.

Итоги конкурса будут подведены 28 апреля, десять лучших игроков отправятся на экскурсию в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и получат мерч от VK. Посоревноваться за главный приз смогут те игроки, которые помимо выполнения заданий напишут короткий рассказ на тему «Что для тебя космос?» в комментариях к посту блогера Даника.

Гагарин, я вас любила

Известная песня нулевых, посвященная советскому космонавту, впервые прозвучит в женском исполнении. Кавер записала певица Мари Краймбрери при поддержке музыкального лейбла VK Records: композиция в жанре поп отличается узнаваемым исполнением популярной певицы. Трек доступен к прослушиванию в VK Музыке и на других стриминговых платформах.

Призы, фан-встречи и космический квест

Посетителей выставки-форума «Россия» ждут встречи с популярными блогерами. Клава Кока, Ида Галич, Даша Дошик, Юля Гаврилина и другие звезды сфотографируются с поклонниками, вручат сладкие подарки и стикерпаки — для этого гостям достаточно опубликовать фото с выставки в формате поста на своей странице ВКонтакте с хэштегом #выставкаРоссия. Встречи с популярными блогерами пройдут 12–14 и 19–21 апреля с 13:00 до 17:00 около павильона VK.

Посетители форума также смогут принять участие в тематическом квесте ко Дню космонавтики. Для этого нужно найти на выставке одного из четырех тематических маскотов VK: кота Персика, единорога Спаркса или песиков Дигги и Спотти, — отсканировать на его скафандре QR-код и воспользоваться чат-ботом в сообществе VK Праздники. Среди участников квеста будут разыграны призы от компании. Квест пройдет до 5 мая включительно.

Космический плейлист и популярные мифы о космосе

В Одноклассниках к празднованию Дня космонавтики присоединятся Политехнический музей и Музей Космонавтики — научные сотрудники развенчают популярные мифы о космосе, расскажут, существует ли темная сторона Луны, и есть ли шанс рассмотреть что-то на Земле, а также ответят на вопросы пользователей.

Помимо этого, ОК составили космический плейлист, который поможет погрузиться в особенную атмосферу, а параллельно с этим почитать ряд обучающих и развлекательных материалов о космосе и послушать традиционное поздравление от космонавтов с МКС.

Капсульная коллекция мерча, стикеры и подарок от космонавтов

Пользователи Сферума смогут добавить в чаты улетных эмоций благодаря специально созданному набору космических стикеров. Он будет доступен с 12 апреля для всех в учебном профиле. В официальных каналах сервиса появится видеопривет от летчика-космонавта Александра Мисуркина.

Пользователям сервиса «Другое Дело» будут доступны тематические активности: космические тесты и онлайн-лекции в формате VK Клипов о буднях космонавтов и устройстве МКС от Музея космонавтики. Среди самых активных участников будут разыграны призы от сервиса и подписки на VK Музыку.

Подобрать космический образ можно в VK Store: в магазинах запустилась лимитированная линейка одежды и аксессуаров. Посетителей ждут тематические футболки, игрушки, шопперы и стикерпаки с маскотами. Приобрести космический мерч можно в магазинах на ВДНХ в Москве, а также в VK Store в Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи).