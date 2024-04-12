«Если хотят»: Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом. Об этом не раз говорили российские власти.

Сегодня есть все для переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Нужный момент для стран Запада настал, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который сегодня прибыл в Кремль.

«Мне кажется, что сегодня момент для украинцев и Запада сесть за столом и окончательно договориться», — сказал белорусский лидер журналистам.

Он также ранее подчеркнул, что украинцам давно следует понять, кто на самом деле принимает решения по мирным переговорам.

«Я абсолютно поддерживаю позицию нынешнего российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю: сегодня есть все для того, чтобы сесть и договариваться. Не хотят — ясно, почему не хотят. Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат», — передает Белорусское телеграфное агентство слова Лукашенко.

Ожидается, что сегодня Лукашенко снова поговорит с президентом России Владимиром Путиным. Они в рамках встречи подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории членами экипажа стали космонавты Союзного государства, и наметят дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, могут ли Москва и Киев вернуться к стамбульскому мирному договору.