Один человек пострадал при взрыве авто на севере Москвы
Екатерина Долганова 196 0
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
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Все произошло во вдоре, машина стояла на парковке.
В результате взрыва автомобиля на севере Москвы пострадал человек. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на Коровинском шоссе.
Как сообщают очевидцы, машина взорвалась на парковке, повреждения получили несколько автомобилей рядом. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. По предварительной информации, в тот момент он пытался завести двигатель автомобиля.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли в результате взрыва на стрельбище в Тбилиси.