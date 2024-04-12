«Много изменений»: могут ли Москва и Киев вернуться к стамбульскому мирному договору

Фото, видео: © РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле; 5-tv.ru

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В Кремле прокомментировали возможность прямого диалога России и Украины.

Стамбульский договор, к которому пришли Россия и Украина весной 2022-го, может быть базисом для новых переговоров сторон, но с учетом современных геополитических реалий. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как правило переговоры все равно опираются на что-то. Говорилось, что, в том числе, это может опираться и на тот документ. Но, естественно, с тех пор за два года произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что переговоры могут состояться только в формате диалога Москвы и Киева, добавив, что Россия, как и прежде, выражает готовность к процессу, ни разу не меняя своей позиции в этом вопросе. Однако говорить о теоретических пунктах нового плана по урегулированию конфликта рано, по крайней мере, пока на Украине действует запрет на любые переговоры с РФ, закрепленный на законодательном уровне.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле прокомментировали переговоры по Украине.