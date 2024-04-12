Одна ошибка: как не провалить собеседование на новую работу

Психолог Василькова: чтобы пройти собеседование, не стоит говорить все о себе

Фото: Кубединов Игорь / ТАСС

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Даже одна мелочь способна полностью испортить впечатление.

Поиск работы — дело довольно сложное и хлопотное. Даже несмотря на то, что у человека может быть солидный опыт работы, многие кандидаты отсеиваются именно из-за плохой подачи себя на собеседовании.

Но не стоит пугаться, так как большинство людей обычно допускают одни и те же ошибки, которые возможно исправить. О ключевых недочетах соискателей на собеседовании рассказала психолог, эксперт по коммуникациям и автор психологических комиксов Татьяна Василькова для издания aif.ru.

Ошибка номер один: вы подробно рассказываете о себе

Иногда соискатель может начать увлеченно рассказывать о себе и своих достижениях. Так делать не стоит, потому что информация о вашей учебе или личных качествах не имеет для работодателя никакого смысла.

Самое важное — это то, какую пользу вы можете принести компании и какие проблемы способны решить.

Ошибка номер два: вы активно интересуетесь размером зарплаты

Финансовый вопрос, бесспорно, очень важен, однако всему свое время. Соискатель не должен поднимать эту тему первым, так как в этом случае он проявляет неуважение по отношению к работодателю.

Наниматель сам расскажет кандидату всю необходимую информацию. Можно даже предложить работодателю небольшой «тест-драйв» для реальной оценки собственной профпригодности.

Например, сделать небольшой проект бесплатно, чтобы показать ваш уровень. Тогда вы повысите свою ценность в глазах компании. В таком случае вам могу предложить очень хороший оклад.

Ошибка номер три: внешний вид

Внешний вид — ваша визитная карточка. Подумайте заранее о том, каким бы хотела видеть своего сотрудника именно нужная вам компания.

Если речь идет о работодателе-мужчине и соискательнице женского пола, то лучше избегать коротких юбок и глубокого выреза, чтобы выводы человек делал только о ваших профессиональных навыках.

В случае, когда есть женщина-наниматель и женщина-соискатель, то здесь лучше одеться более скромно, чтобы не составить конкуренцию будущей начальнице.

Ошибка номер четыре: пунктуальность

Покажите, что вы уважаете время компании. В противном случае вы составите о себе не лучшее мнение, изменить которое в хорошую сторону будет уже довольно сложно.

Лучше прийти за полчаса до собеседования и показать себя ответственным и пунктуальным, чем опоздать даже на несколько минут и испортить все.

Ошибка номер пять: стремление устроиться на работу с первого собеседования

Не стоит любой ценой устраиваться на работу с первого раза. Гораздо удобнее будет сходить на десять разных интервью и получить три-четыре предложения о повторной встрече. У вас появится возможность сравнить все варианты и выбрать ту компанию, чьи условия вас устраивают больше всего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на самом деле означает эта фраза на собеседовании «мы вам перезвоним».