Мольбы в пустоту: сыновья Карла III были категорически против брака с Камиллой

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Братья считали, что это лишь навредит репутации семьи.

Братья Гарри и Уильям выступали против официального брака отца, о чем стало известно из публикации британской газеты The Mirror. Однако инициатором выступил младший сын королевской семьи — принц Гарри, а вот поддержку от Уильяма он получил далеко не сразу.

Как оказалось, подобные разногласия начались еще до свадьбы Карла III с будущей королевой Камиллой, но только сейчас подробности ссоры открыто предстали перед общественностью. Так, братья не хотели именно официального заключения брака, при этом против обычных отношений отца с его избранницей не выступали.

«И ведь если он сейчас со своим человеком, разве этого не достаточно? Зачем заходить так далеко, если в этом нет необходимости?» — заявил принц Гарри.

Младший брат рассказал, что он бы по-доброму относился бы к супруге отца, если бы тот не нарушил главное условие. Им было — заключение брака. В итоге напряжение в королевской семье все это время лишь росло, не смея ослабевать. Оно подпитывалось ненавистью младшего сына Карла III к мачехе.

Принц Гарри все еще винит Камиллу в уничтожении брака его родителей, хотя прошло уже несколько лет. Ранее 5-tv.ru писал, что младший сын Карла III не испытывает теплых чувств даже по отношению ко своему тяжелобольному отцу, у которого нашли онкологию.