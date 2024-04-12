Механический дриблинг: как нейросеть обучила роботов играть в футбол
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Разработки Google научили роботов играть в футбол
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bai Xuefei; 5-tv.ru
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Выглядит этого пока немного нескладно, но разработчики только в начале пути.
Роботы скоро смогут заменить футболистов. Первый шаг в этом направлении сделали инженеры из Google, с помощью нейросети они научили механических спортсменов не просто бить по мячу, а строить сложные тактические многоходовки.
Роботы могут предугадывать движение противника, обводить его и наносить точный удар по воротам. Выглядит этого пока немного нескладно, но разработчики только в начале пути.