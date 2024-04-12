Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Софьи из Ульяновска
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Фото, видео: 5-tv.ru
У девочки опасное врожденное заболевание. Ее сердце бьется реже, чем у здоровых людей и может остановиться в любую минуту.
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел».
Накануне мы рассказали о 12-летней Софье. У девочки опасное врожденное заболевание. Ее сердце бьется реже, чем у здоровых людей и может остановиться в любую минуту. Чтобы этого не случилось, нужен постоянный кардиостимулятор. На его имплантацию и дальнейшую реабилитацию требуется чуть больше одного миллиона рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 252 тысячи 524 рубля. Большое вам спасибо!