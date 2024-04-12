Начинающий актер прикурил сигарету от Вечного огня и нарвался на уголовное дело

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Инцидент произошел в Ленобласти. Молодого человека вычислили по камерам видеонаблюдения и оперативно задержали.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который решил прикурить сигарету от Вечного огня в городе Кириши Ленинградской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, молодой человек, находясь в сквере Победы, решил закурить, но вместо зажигалки воспользовался пламенем Вечного огня. Позднее его вычислили по камерам видеонаблюдения и оперативно задержали.

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, против него возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. При этом, по информации источника, мужчина уже ранее привлекался к ответственности. В настоящее время он не работает, но, как сообщается, пробует себя в актерской деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы испортили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя в центре Санкт-Петербурга.