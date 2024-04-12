Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев удостоены звания Героя России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что звания российским космонавтам присвоены за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС).

Дмитрий Петелин провел в космосе в общей сложности 370 суток 21 час 22 минуты. Андрей Федяев совершил полет на МКС в 2023-м и провел там 186 дней.

Также орденом Гагарина награждены космонавты Олег Новицкий и Сергей Прокопьев.

Сегодня в России отмечают день космонавтики: 12 апреля 1961 года человек впервые отправился в космос. Весь мир знает имя этого героя — Юрий Гагарин и его легендарное «Поехали!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первой женщине-космонавту из Белоруссии присвоили звание Героя страны.