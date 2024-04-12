Почувствовать себя героем: фестиваль «Город без опасности» прошел в Москве

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Примерить на себя роль полицейского, спасателя или криминалиста смогли московские абитуриенты.

Фестиваль «Город без опасности» прошел в Москве. Столичные абитуриенты примерили на себя роль полицейского, спасателя или криминалиста. Им наглядно показали, что значит работать в этой сфере сегодня.

После такого начинаешь понимать, что обучение в колледже — это совсем не скучно. Особенно если это колледж, который готовит полицейских или спасателей. И это совсем не означает того, что там не могут обучаться девушки, которые умело управляются с оружием. Но преподаватели решили усложнить курсантам задачу.

«А почему бы не собрать с закрытыми глазами, выключили свет, а почему бы не оба одновременно?!» — говорит преподаватель Сергей Томин.

Курсанты московского колледжа полиции, кстати, рекордсмены столицы по скоростной сборке и разборке оружия.

«Вспомните себя в детстве. Все, что касается оружия, — это всегда интересно. Будет много бронетехники, беспилотных летательных аппаратов», — рассказал директор ГБПОУ «Колледж полиции г. Москвы» Сергей Михайлов.

Данила Бурмистров — фанат беспилотной авиации. Его мечта «два в одном» — стать и оператором дронов, и одновременно полицейским — уже получает реализацию.

«Хорошо оплачивается, труд ценится. И отношение сейчас к полицейским не такое, как раньше. И сама специфика работы интересная», — рассказывает курсант Данила Бурмистров.

Ну разве не интересно то, что криминалист по отпечаткам пальцев может определить характер человека!

Представительницы прекрасного пола не уступают. Правда, в вождении есть сложности.

«Самое сложное — ездить на механике. „Автомат“ лучше. Отличается ли компьютерный тренажер? Вообще не то, машина чувствуется по-другому», — говорит Лейла Наврузова.

Одно из самых эффектных упражнений — спасение раненого товарища бойцами спецгруппы. Пока двое выдвигаются, берут «300-сотого» на плечи, остальные обеспечивают эвакуации огневое прикрытие.

Мастер-классы курсантов, по сути, реклама для будущих абитуриентов. Хотя в последние годы тот же колледж полиции в ней не особо нуждается. Конкурс в 8-10 человек на место говорит о росте престижа профессии.