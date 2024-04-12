В Кемерово похоронили впавшего в кому после задержки рейса мужчину

Фото, видео: 5-tv.ru

Четыре часа пассажиры рейса Бангкок — Красноярск провели в духоте, после чего он потерял сознание.

В Кемерово прошли похороны умершего после задержки рейса «Аэрофлота» Бангкок — Красноярск Сергея Напалкова. Об этом стало известно 5-tv.ru.

«Нам всем сейчас очень тяжело, потому что почти две недели как не стало мужа, а похоронить его тело у нас все еще трудности, поэтому всем морально очень тяжело», — поделилась вдова умершего Надежда Напалкова.

По ее словам, вопрос об оплате лечения супруга был урегулирован только в день его смерти, долг в пересчете на рубли составлял около пяти миллионов рублей.

«Выплат у меня никаких не было, только то, что собрали люди… Похороны оплачиваю я, на мой субъективный взгляд, все-таки виноват „Аэрофлот“. Он должен был людей вывезти в аэропорт сразу. Сейчас они ссылаются на то, что у моего мужа была аритмия сердца, но он с ней жил более 20 лет. Мы путешествовали, мы летали, мы много ездили, и никогда никаких проблем не было», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена погибшего пассажира рейса Бангкок-Красноярск хочет наказать «Аэрофлот».