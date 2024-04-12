В Крыму заявили о колоссальном ущербе от Украины: «Колониальный режим»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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В начале марта суд принял иск о взыскании с киевского режима ущерба из-за энергоблокады полуострова. Власти намерены взыскать более трех триллионов рублей.

Украина нанесла Крыму колоссальный ущерб в то время, когда полуостров находился в ее составе. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с агентством РИА Новости.

В начале марта суд принял иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергоблокады. Константинов тогда уточнял, что ущерб оценивается в размере более трех триллионов 156 миллиардов рублей. И сегодня, по его словам, власти проводят скрупулезную работу в данном направлении, этим занимается группа специалистов.

«Дальше — займемся продовольственной, банковской и другими блокадами. Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной», — добавил Константинов.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

В 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым. Власти полуострова оценили ущерб, нанесенный региону из-за энергетической блокады полуострова со стороны Киева. Сумма иска составила более пяти триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Константинова, освобождение Одессы от украинской националистической власти — это ключ к обеспечению безопасности юга России.