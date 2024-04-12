Сорвали план: как советские солдаты помешали группе французов-нацистов в 1943-м

ФСБ рассекретила архив об операции против группы французов под Брянском

Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Неподалеку от Брянска немецкие гарнизоны регулярно пополнялись составом специального «легиона по борьбе с большевизмом».

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила архивный документ со сводкой об уничтожении под Брянском в январе 1943 года группы французов, воевавших за гитлеровскую Германию. Материал опубликован на сайте Президентской библиотеки.

Как стало известно, группа пыталась занять один из населенных пунктов, однако бойцы органов государственной безопасности предотвратили нападение 7 января 1943 года. Сотрудник НКВД СССР Павел Судоплатов доложил об этом 16 января заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову.

Взятый в плен французский капрал Роберт Гестен рассказал, что «немцы намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов». Боевики ожидали подкрепление в виде авиации и танков.

Кроме того, в сообщении Павла Судоплатова говорилось, что, по агентурным данным, немецкие гарнизоны, располагавшиеся в населенных пунктах неподалеку от Брянска и прилегающие к железной дороге Унеча-Сураж, «пополняются за счет французов» из специального «легиона по борьбе с большевизмом», а также благодаря «украинским националистам».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден и Шольц отвергли идею президента Франции Макрона перейти «красные линии» в отношении РФ.