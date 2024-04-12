Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Анджей Дуда сообщил об этом Владимиру Зеленскому на совместной конференции.

Варшава не собирается передавать системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конфиренции с главой Литвы Гитанасом Науседой и лидером Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил польский президент, сейчас страна не обладает этой системой. Дуда объяснил, что Варшава только начинает установку комплексов Patriot.

«Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — сказал глава Польши.

Он также подчеркнул, что в государстве на данный момент располагаются американские комплексы Patriot, принадлежащие армии США. Кроме того, Дуда заявил, что якобы Польша находится под угрозой «потенциального нападения» со стороны России.

Западные страны продолжают оказывать военную поддержку Украине на фоне специальной военной операции, о начале которой сообщил президент России Владимир Путин в феврале 2022 года.

Решение связано с тем, что власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Польши устали кормить украинских беженцев.