Утилизировать или выбросить? Что делать с использованными шинами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner; 5-tv.ru

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Валяющиеся вдоль дороги покрышки угрожают не только экологии прилегающей территории, но и напрямую здоровью граждан.

С приходом тепла российские автолюбители выстроились в очереди в шиномонтажи. Все спешат сменить зимнюю резину на летнюю, а нередко и обновить изношенные шины. При этом старые покрышки зачастую просто выбрасывают. Это вредит окружающей среде, к тому же грозит штрафом. Как правильно утилизировать отслужившие шины, и где еще они могут пригодиться — все выяснил Максим Облендер.

Уверенный плюс на термометре и уверенный плюс в кошельках шиномонтажных мастерских. Заплати за переобувку и добавь еще, если покрышки отбегали свое. Шины обещают отправить прямиком на переработку.

«Мы ввели платную услугу на утилизацию колес. Ценник примерно 1000 рублей за четыре колеса», — поясняет руководитель автосервиса Андрей Кузин.

Платить готовы не все. Весенняя примета: горы покрышек у контейнеров во дворах. Тонны резины копятся годами и у сервисов, как у этой мастерской в Нижнем Тагиле. Потом их нередко находят в лесополосе. Ежедневно волонтеры вывозят тонны шин со стихийных свалок.

«Покрышки содержат разные вещества, серосодержащие и другие, которые при разложении отравляют почву, воздух, воды. И самая неприятная вещь, которая случается с покрышками — они загораются», — говорит руководитель проекта «Охота на колеса» Лидия Ракчеева.

Хотя в том же Петербурге колеса легко примут в экопунктах, которые удобно расположены во всех районах города, в том числе прямо у станций метро.

«День добрый, колесо можно сдать?»

«Да, щас я заберу».

«Это все бесплатно, я думаю, что действительно здесь задача собственно в информировании и в экологически грамотном поведении. У нас если брать экопункты, в 2021 году, сдали 171 тонну опасных отходов, в 2023-м уже 345 тонн», — говорит зампредседателя комитета по природопользованию и охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Михаил Страхов.

Более того, можно вызвать машину прямиком от перерабатывающего завода. Находится под Петербургом, выезжать готовы в радиусе 100 километров.

Все начинается здесь, с первичной обработки. Целые покрышки перемалываются шредером на куски, которые здесь называют «чипсами». В сутки такой шредер перерабатывает 20 тонн покрышек. Это примерно 2500 легковых покрышек или 400 грузовых.

Число таких заводов в стране растет с каждым годом. Только эта компания строит еще два — в Подмосковье и на Ставрополье.

«Покрышка перерабатывается на резиновую крошку, это примерно 70%, 20% — металл и 10% — это текстильная полиамидная нитка, которая находится внутри шины. Основные применения резиновой крошки — это детские площадки, например, металл идет на металлургические заводы, текстиль на сжигание на цементные заводы», — говорит учредитель компании по переработке шин Юрий Козловский.

Спрос на сырье есть. И, тем не менее, из миллиона тонн покрышек, которые ежегодно выбрасывают россияне, перерабатываются и утилизируются должным образом лишь 40%. Остальные так и выносят в лес или на свалку. И дело не в нехватке экопунктов, экомобилей, заводов, а в банальной лени.