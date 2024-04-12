Беспилотники «Иноходец» начнут патрулировать акваторию Севморпути

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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По мнению многих экспертов, содержать такие БПЛА дешевле и эффективнее, чем обычную пилотируемую авиацию.

Северный морской путь будут патрулировать беспилотники. Как выяснили «Известия», для этого вдоль всего побережья Ледовитого океана построят систему баз, где и будут храниться и обслуживаться дроны.

Речь идет о больших аппаратах самолетного типа — «Форпосте» и «Иноходце». Оба предназначены для наблюдения за различными объектами, а при необходимости — и для нанесения по нарушителям ударов высокоточным оружием.

Так, «Иноходец» может поднимать в воздух сотни килограммов груза, нести авиабомбы и противотанковые ракеты, разгоняться до 200 километров в час и находиться в полете в течении суток. И, по мнению многих экспертов, содержать такие беспилотники дешевле и эффективнее, чем обычную пилотируемую авиацию.