Военные эвакуируют людей из труднодоступных районов Оренбуржья

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Всего задействовано около сотни человек.

Помогают с эвакуацией в Оренбургской области и военнослужащие из местной ракетной дивизии. Всего задействовано около сотни человек.

Они уже несколько дней ездят в труднодоступные районы — оттуда на лодках и армейских грузовиках вывозят пострадавших. Также с помощью тяжелой техники они помогают устранять последствия наводнения там, где вода уже отступает.

Ранее 5-tv.ru писал, что пик паводка сейчас переживает Оренбург. Уровень воды в реке Урал приближается к отметке в 11 метров, давно преодолев критическое значение.

Количество подтопленных участков и домов увеличивается с каждым часом. Самая сложная ситуация в частном секторе.

Некоторые постройки почти полностью скрылись под водой. В ожидании помощи люди сидят на заборах и крышах.