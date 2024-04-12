Воды выше крыши: сильное течение осложняет эвакуацию людей в Оренбуржье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Прогнозы — неблагоприятные, уровень Урала продолжит расти.

Сложной остается ситуация в Оренбургской области — столица региона переживает пик паводка. Уровень воды в реке Урал приближается к отметке в 11 метров, и это новый исторический рекорд.

Труднее всего сейчас в частном секторе — передвигаться там можно только на лодках, при этом эвакуации мешает сильное течение. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова работает в зоне бедствия.

Оренбург с высоты птичьего полета — из-под воды виднеются лишь крыши домов. Уровень Урала рекордный — десять метров.

Моторные лодки сносит мощным течением. Напор воды настолько мощный, что заборы, которые окружают дома, частично снесены.

Люди, у которых нет моторной лодки, не могут выплыть — течение не позволяет. Жители этого микрорайона Оренбурга Дмитрий и Сергей после того, как вывезли родных, вернулись, чтобы помочь другим.

«У меня сосед напротив, его надо эвакуировать. Их просто унесет в Урал и все, ну или под деревья затянет, и они перевернутся. Смертельно опасная история», — заметил житель Оренбурга Сергей.

Люди сидят на воротах, на крышах домов. Мимо, без остановки, курсируют катера МЧС.

Температура воды всего четыре градуса. Чтобы не замерзнуть, Иван Федорович забрался в надувную лодку. Утром он приехал забрать оставшиеся в доме вещи, но обратно вернуться не смог.

— Как вы себя чувствуете?

— Нормально! Отлично все. Не волнуйтесь, — сказал Иван Федорович.

Еще один доброволец по пояс в воде помогает пришвартоваться нашей съемочной группе. В какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.

Нас сносит, забраться на борт удается не сразу. Иван Федорович героически держится за деревья, чтобы его не снесло течением.

Пенсионер в безопасности. Моторка с добровольцами отправляется на помощь другим людям.

«Ребята вот молодцы. Если бы не они, мы бы просто не справились. Они нам помогли», — заметил государственный инспектор ГИМС Александр.

А это уже другой район, где в основном двухэтажные дома. Они не утонули полностью, но это слабое утешение.

Даниил заселился сюда прошлым летом. Кредиты и ипотека на 30 лет — теперь в родной дом залезать приходится через окно.

«Слов просто нету. Сейчас буду эвакуироваться. Все потоп. Ипотека, кредиты. Не знаю, что теперь делать вообще», — сказал владелец дома Даниил.

В Оренбурге возводят дамбы и водоотводные сооружения. Прогнозы — неблагоприятные, уровень Урала продолжит расти.