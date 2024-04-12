«Третья мировая»: как Иран ответит на «пощечину» Израиля

Фото: Reuters / Firas Makdesi

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Биньямин Нетаньяху, судя по всему, хочет начала масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Но зачем?

Недавно Израиль нанес своеобразную «пощечину» Ирану, атаковав консульство страны в Сирии. Востоковед Андрей Онтиков рассказал изданию «БИЗНЕС Online», как будет развиваться ситуация в регионе в свете этих событий.

«Ирану как-то нужно отвечать на эту атаку, потому что иначе израильтяне смогут уже действовать более смело, нанося удары по объектам на территории самой исламской республики. Проблема в том, что (премьер Израиля Биньямин — Прим. ред.) Нетаньяху настроен на эскалацию конфликта. Для него идеально было бы, если бы конфликт в секторе Газа вышел за пределы Палестины — неважно, за счет Ирана, Египта или Ливана», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Ирану важно ответить так, чтобы не спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Сейчас государство ищет цель для удара и предполагает, какая реакция у израильтян может быть на удар по тому или иному объекту, полагает Онтиков.

Нетаньяху же ищет конфликта за пределами сектора Газа, ведь там ситуация стоит на месте, говорит востоковед. Тем временем правые радикалы требуют продолжать войну с Палестиной, а левые же хотят освобождения пленных, которые были захвачены ХАМАС, добавил специалист.

«Если начнется что-то крупное, то это будет война всех против всех, Третья мировая. Такое не будет локально. Вмешаются американцы, китайцы… Но в целом, если мы берем всех в регионе, кроме Нетаньяху, война не выгодна никому, хотя силы на нее есть и у Ирана, и у Ливана, и у Египта», — отметил востоковед.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле предупредили о последствиях прямой атаки со стороны Ирана.