Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя ожидается динамичная — по большей части хорошая для повседневных дел и забот. Но если вы хотите найти какой-то день для более важных мероприятий, обратите внимание на понедельник, четверг и воскресенье.

Будьте внимательны при выборе даты для планового обращения к врачу, избегайте субботы и воскресенья, которые содержат звезду болезней. Если вам нездоровится, в эти дни может быть ухудшение самочувствия.

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Понедельник, 15 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Земляного Петуха. День хорош для переговоров, обучения, ремонта, подписания документов и планирования. Будьте внимательны, поскольку энергии дня могут вносить непредсказуемость в течение жизни из-за спецструктуры, в которую попадают. Может возникать множество непредвиденных проблем разной степени серьезности и запутанности.

Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

Вторник, 16 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Стальной Собаки. День с очень посредственной энергетикой, поскольку пытается противостоять энергиям месяца и года. Ничего не следует начинать в такой день, лучше всего заниматься обычными делами, которые не требуют больших энергетических затрат, особенно если в вашей карте есть собака, дракон или их столкновение.

Совет: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

Среда, 17 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Серебряной Свиньи. День, который содержит в себе избыточно иньскую энергию, и поэтому она не сможет дать хорошую поддержку для бодрых деловых встреч и мероприятий.

К тому же, структура дня «тигр приходит в бешенство» рисует не слишком приятную и дружелюбную картину, и красноречиво рассказывает об энергиях этого дня. Будьте внимательны на дорогах, поскольку могут случаться аварии. События будут происходить быстрее чем ожидалось, лучше в такой день проявлять скромность и стараться двигаться медленно и вдумчиво.

Тем не менее, в этот день есть вероятность встретиться с полезными людьми.

Совет: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.

Четверг, 18 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Водной Крысы. Нейтрально-позитивный день, который неплохо поддержит дела второго уровня важности — переговоры, обращение за медицинской помощью, старт обучения, инвестиции, подписание документов, захоронения, поиск работы, перелеты и любые человеческие контакты.

Но из-за того что элемент Воды в этом дне очень слаб, несмотря на соседство с такими мощными звездами как небесная добродетель и добродетель месяца, дать мощный заряд позитива этот день не сможет. Поэтому остается довольствоваться тем уровнем поддержки который мы получаем.

Обязательно будьте бдительны с водой. В день водной крысы нередко случаются прорывы плотин, дамб, труб, и всякого рода водные аварии.

Совет: это поворотный момент. Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений

Пятница, 19 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Водного Быка. Негативный день, не стоит использовать его для заключения брака, закладки фундамента или въезда в новый дом. Остальные дела будут успешны. Вполне можно приступать к обучению, подписывать незначительные контракты и даже собирать долги.

День хорош для завершения проектов, переосмысления проделанного пути, кардинальной смены стратегии. Будьте внимательнее принимая управленческие решения — могут быть ошибки.

Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

Суббота, 20 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного Тигра. Этот день подойдет для переговоров, подписания документов, начала обучения, но совершенно не годится для обращения к врачу из-за звезды болезней. Все проблемы, которые возникнут в этот день могут казаться большими, а решение трудозатратным, но в итоге все закончится хорошо.

Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Воскресенье, 21 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного Кролика. Структура дня дает надежду на успешное завершения дел. И сам день проходит под индикатором завершения. Он хорош для подведения итогов и окончания проектов.

В такой день можно заниматься торговлей, но крайне важно вести себя предельно честно и не обижать людей, с которыми имеете дело. День обладает конфликтной энергией и будет всячески к этому толкать. Он хорош для охоты, рыбалки, поисков чего-то или кого-то. Все эти вопросы будут решены успешно.

Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.

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