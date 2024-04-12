Пик паводка наступил в Оренбурге на фоне рекордного уровня воды в реке Урал

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Самая сложная ситуация в частном секторе.

Пик паводка сейчас переживает Оренбург. Уровень воды в реке Урал приближается к отметке в 11 метров, давно преодолев критическое значение.

Количество подтопленных участков и домов увеличивается с каждым часом. Самая сложная ситуация в частном секторе.

Некоторые постройки почти полностью скрылись под водой. В ожидании помощи люди сидят на заборах и крышах.

Даже на лодке не всех удается эвакуировать из-за сильного течения. Напор воды настолько мощный, что заборы, которые окружают дома, частично снесены.

И вот люди, у которых нет моторной лодки, а есть просто обычные, они не могут выплыть. Течение не позволяет.