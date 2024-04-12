Встреча Путина и Лукашенко в Кремле. Главное

Путин: на Украине сами должны решить, с кем им будет счастье

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации президента России; 5-tv.ru

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Украинский кризис — центральная тема.

Запуск «Ангары» назвал знаковым событием и Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, президенты обсудили вопросы безопасности и конфликт на Украине.

И вот тут очень четкая и предельно логичная позиция была высказана относительно мирной конференции в Швейцарии, которую так лоббирует Киев, но о мире пытается договориться без Москвы. Тему продолжит корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Украинский кризис — центральная тема на переговорах. Задавая тон разговору, Путин в который раз напомнил: Россия всегда была за мирное решение, но Запад ее не слышал, а, скорее, не хотел слышать.

«Не мы начинали эту войну в 2014 году, все началось с госпереворота на Украине. А потом, когда все приобрело такой уже горячий характер, именно вы были инициатором проведения мирных переговоров в Беларуси… Как вы знаете, потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этой договоренности, напомнив, что тогда нам говорили, что нельзя подписывать документ, по крайней мере не можем подписывать с пистолетом у виска, нужно отвести войска от Киева. Мы это сделали, сразу после того, как мы это сделали, наши договоренности были выброшены в помойку», — сказал он.

Особое изумление лидеров двух стран вызвала идея проведения неподалеку от швейцарского Люцерна некой «мирной конференции» по Украине. Но Россию не позвали — а тогда какой смысл?

«Нас туда не приглашают, более того считают, что нам там делать нечего и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно, а поскольку мы туда не едем это уже вообще паноптикум какой-то, говорят, что мы отказываемся от переговоров, а нас не приглашают. говорят, что мы отказываемся. Но было бы смешно, если бы не было так грустно», — добавил Путин.

«Ну если они хотят в Швейцарии, это они называют мирной конференцией, но если хотят без нас там говорить о мире в Украине, ну господь с ними. Это, я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только как усилить эскалацию этого конфликта, без России какой может быть мирный там процесс?» — задался вопросом Лукашенко.

Отдельно лидеры остановились на теме точечных ударов по украинским энергообъектам. Украинский «Центрэнерго» признал, что лишился 100% своих мощностей.

«Мы даже исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам, вынуждены были ответить», — объяснил российский лидер.

При этом президент России подчеркнул, что, несмотря на явно враждебные действия Запада, Москва готова к диалогу.

«Я думаю, что они во всяком случае противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол… когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно, от переговоров отказались и теперь попали в достаточно сложное положение, но… Наша цель не заключается в том, чтобы всех поставить в сложное положение, наоборот, мы готовы конструктивно работать, но никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно не может», — указал Путин.

Лукашенко в свою очередь призвал вернуться к проекту мирного урегулирования, с которым, по его словам, Путин его уже знакомил.

«Надо просто по-человечески себя вести, достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться 19.00 по нему… Это разумная позиция, там приемлемые позиции для Украины, они согласились с этой позицией. Поэтому, я думаю, мы обсудим подробно и эти вопросы», — предложил Лукашенко.

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