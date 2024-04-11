Лукашенко счел невозможным проведение мирной конференции по Украине без России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Политик заявил о своей абсолютной поддержке российской позиции по урегулированию кризиса.

Мирная конференция по Украине без участия России невозможна. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только о том, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть мирного процесса», — подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил о своей абсолютной поддержке российской позиции по урегулированию украинского кризиса. По словам Лукашенко, правильно, что на саммите не будет российских и белорусских представителей, потому что им разговаривать с Западом не о чем.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объяснил удары по энергообъектам Украины процессом демилитаризации.