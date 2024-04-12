Бабочки в животе: роман Селены Гомес перешел на новый уровень
Реорlе: Селена Гомес счастлива в отношениях с Бенни Бланко
Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas
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Исполнительница встречается с продюсером Бенни Бланко.
Поклонники всемирно известной певицы и актрисы Селены Гомес никак не могут принять ее нового возлюбленного Бенни Бланко. Однако звезду, кажется, это мало интересует.
Инсайдеры рассказывают, что артистка как никогда уверена в своем выборе и их отношения постепенно выходят на новый уровень.
«Они так влюблены друг в друга. У них очень серьезные отношения, и они постоянно работают над ними на расстоянии, пока Селена находится в Нью-Йорке на съемках. Бенни заставляет ее чувствовать себя особенной, ребята стараются видеться как можно чаще», — отметил источник издания People.
Гомес находится в отношениях с Бланко уже пять месяцев. Знаменитость подтвердила свой роман в конце 2023 года.
В тот момент она выложила в блоге совместные снимки с новым избранником. Пара знакома не первый год — несколько лет назад они вместе работали над песней «I Can’t Get Enough».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Селена Гомес опубликовала фото без бюстгальтера.