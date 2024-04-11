Путин объяснил удары по энергообъектам Украины процессом демилитаризации

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Из гуманитарных соображений ВС России не били по ним зимой.

Удары энергообъектам на территории Украины являются частью демилитаризации из-за влияния на ОПК страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Мы исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — сказал глава государства на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Однако после нанесения ударов по энергообъектам Вооруженные силы России были вынуждены ответить, указал он.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны России предрекли катастрофические итоги нового контрнаступления ВСУ.