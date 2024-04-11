Зеленский спрогнозировал территориальные потери без помощи Запада

Фото: TOMS KALNINS / ТАСС

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Чем на этот раз недоволен глава Незалежной?

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что без помощи и поддержки Запада страна понесет территориальные потери. Об этом он заявил на совместной конференции с лидером Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

«Если не будет помощи, то нам будет крайне сложно — мы будем терять наших людей, будем терять наших воинов… Вопрос не только в территориях, вопрос в людях. А территории для нас тоже важны», — сообщил Зеленский.

Он также подчеркнул, что союзники должны помочь Украине не только на словах. Уважение к суверенитету страны пропадет, если не восстанавливать ее территориальную целостность, сетует Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Минобороны России предрекли катастрофические итоги нового контрнаступления ВСУ.