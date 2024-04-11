Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва

В украинских Сумах сообщили о повреждении ТЭЦ после взрыва

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

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По предварительной информации, никто не пострадал.

В украинских Сумах на северо-востоке страны в результате взрыва повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале региональной областной военной администрации.

О какой именно ТЭЦ идет речь, не уточняется. При этом отмечается, что по зданию был нанесен удар.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На месте работают оперативные службы, последствия удара уточняются.

Минобороны РФ прежде сообщило о том, что Вооруженные силы России в рамках спецоперации нанесли ночью 11 апреля массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины.

Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены. В результате атаки нарушена работа предприятий военной промышленной, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что таким образом Москва ответила на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине оказались почти полностью уничтожены несколько электростанций, в том числе в Харьковской области.