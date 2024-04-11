Над посольством Украины в Москве подняты флаг России и Знамя Победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сама дипмиссия закрыта, а договор аренды на земельный участок под ней расторгнут мэрией Москвы.

На территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве подняты флаг России и Знамя Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что сама дипмиссия закрыта. Кто поднял два флага на флагштоке перед зданием, неизвестно.

Договор аренды на участок с комплексом зданий посольства Украины столичная мэрия расторгла в феврале текущего года. Это стало ответом на решение Киевского горсовета от 20 апреля 2023 года о расторжении договора аренды земельного участка посольства РФ на Украине.

При этом в МИД РФ на днях подчеркнули, что здание посольства остается в госсобственности Украины, оно неприкосновенно. Это соответствует Венской конвенции о дипломатических отношениях, согласно которой даже в условиях вооруженного конфликта государство должно охранять помещения диппредставительства вместе с его имуществом и архивами — то же относится и к имуществу российской дипмиссии на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Молдавии бросил коктейль Молотова во двор здания посольства России в Кишиневе.