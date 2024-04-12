Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить гражданство России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Отвечать на вопросы журналистов артистка отказалась.

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) исполнила новую песню «Танцы» на «Вечернем Звуке» в Москве. Видео выступления имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Артистка позировала фотографам на красной дорожке и улыбалась. Знаменитость была одета во все черное: объемный пиджак, обтягивающие брюки и корсет, выбор в плане обуви она сделала в пользу варианта на платформе.

Новая композиция певицы вышла в конце марта. В ней синтез нашли танцевальный вайб и чувственная лирика.

Отвечать на вопросы журналистов Лорак отказалась. Недавно стало известно, что знаменитость еще в феврале подала заявление на получение гражданства России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на VK Fest 2024 выступят 80 популярных артистов. В 2024 году мероприятие пройдет в девятый раз.

В прошлом году его посетили 200 тысяч посетителей и 500 селебрити, благодаря чему фестиваль попал в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих артистов.