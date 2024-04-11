Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность России

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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С соответствующим иском в Арбитражный суд обращалась Генпрокуратура.

Компания «Кубань-Вино» перешла в собственность России. Соответствующее решение по иску Генпрокуратуры РФ вынес суд, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Помимо этого, в госсобственность перешли активы агрофирм «Южная» и «Ариант», а также предприятия «Центр пищевой индустрии — Ариант». При этом сообщается, что состав руководства компаний остался прежним.

«Кубань-Вино» является крупнейшим производителем винной продукции в России. В 2023 году компания выпустила 95,5 миллиона бутылок вина.

Прежде фирма принадлежала группе компаний «Ариант». Взыскать активы в пользу государства Генпрокуратура России требовала в рамках неосновательного обогащения экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с бывших владельцев Челябинского комбината взыщут 105 миллиардов рублей.