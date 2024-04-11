Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Он обвиняется в 73 эпизодах мошенничества.

Таганский районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Арест продлен до 16 июня 2024 года.

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей.

Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы. Шабутдинов обвиняется в 73 эпизодах мошенничества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд наложил арест на деньги и машину Шабутдинова.