Паслер оценил предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В трех регионах России из-за затопления ситуация продолжает оставаться напряженной.

Ущерб от паводков в Оренбургской области уже превысил 40 миллиардов рублей. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил губернатор региона Денис Паслер.

«На сегодняшний день сумма превышает 40 миллиардов рублей. Но, понятно, что это очень предварительно, потому что вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили», — отметил глава области на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка, которая прошла в режиме видеоконференции.

Паслер также отметил, что ситуация в регионе уже достигла пика. Так, уровень воды в реке Урал поднялся до рекордных 10 метров 87 сантиметров.

При этом стабилизировалась обстановка в Орске, где 5 апреля произошел прорыв дамбы. Всего, по состоянию на 11 апреля, из-за паводка в Оренбургской области оказались затоплены почти 12 тысяч жилых домов, около 15 тысяч приусадебных участков и 16 медицинских учреждений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что эколог предупредила об опасности трупного яда в воде в Орске.